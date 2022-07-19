https://news.day.az/officialchronicle/1480129.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета по международным связям Европарламента
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета по международным связям Европарламента
19 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета по международным связям Европарламента Дэвидом Макалистером.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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