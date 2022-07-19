Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета по международным связям Европарламента

19 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета по международным связям Европарламента Дэвидом Макалистером.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется