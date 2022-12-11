Темные стороны коррупционной операции в Европарламенте

Вице‑президент Европарламента Ева Кайли была задержана по обвинению в причастности к коррупционным сделкам для проведения чемпионата мира-2022 в Катаре (https://www.capitalfm.co.ke/news/2022/12/belgium-makes-eu-parliament-arrests-in-qatar-corruption-probe/).

Это не первый случай взяточничества и коррупционного скандала с участием Евы Кайли. Кайли, избранная в Европейский парламент от Греции, также тесно сотрудничала с армянскими лоббистскими группами, действующими в Европе. Ее коррупционные сделки с этими группами были в повестке дня СМИ. АМИ Trend также затронула эту тему в статье, опубликованной в 2021 году. В статье под названием "Как армянская сеть управляет европейскими институтами?", были раскрыты подробности сотрудничества Кайли с армянской сетью.

В статье подчеркивалось, что хотя заявление против Азербайджана было обнародовано от имени Европарламента 19 ноября 2021 года, оно было подписано только 33 членами Европарламента. Они являются членами "Группы дружбы с Арменией", представленной в Европарламенте. Наряду с Лукасом Фурласом, Лефтерисом Христофором, Ларсом Патриком Бергом особую активность в подготовке и принятии заявления проявила и греческий депутат Ева Кайли. В заявлении содержались так называемые обвинения, такие как "угроза территориальной целостности Армении" со стороны вооруженных сил Азербайджана. Эти 33 депутата также призвали Евросоюз использовать все рычаги, "чтобы не допустить посягательство на территориальную целостность Армении".

Ссылаясь на статьи, написанные армянскими СМИ, констатируем, что это заявление, подготовленное депутатами Европарламента ("Группа дружбы с Арменией"), было результатом сотрудничества с Европейским армянским национальным комитетом и "Общеевропейской армянской Федерацией за справедливость и демократию" (https://armenpress.am/arm/news/1068692.html?fbclid=IwAR3nwDuAbOzPrQ7sM_jVggk9rlkI3FnXNU6CsUQw1v6ek-NBpVky3LBYLCk).

Как "грязные деньги" попадают в Европарламент?

Мы видим, что Европарламент иногда ведет себя противоречиво по важным для Евросоюза вопросам. Порой принятые Европарламентом заявления противоречат интересам Евросоюза в целом. К этому относится и поведение по отношению к Азербайджану. Европейский парламент является одним из 5 институтов Европейского Союза. То есть является его частью.

Собственно, отсюда и начинается корень проблем в деятельности Европарламента. Исследования показывают, что одной из причин такой "децентрализации" являются незаконные средства, которые попадают в Европейский парламент под видом "лоббистской работы". Ребекка Хармс, глава "Зеленой фракции" из Германии, отметила в интервью, что Европарламент больше внимания уделяет вопросам, не имеющим прямого отношения к Европе.

"Повестка дня Европарламента формируется лоббистскими группами. Каждый пытается удовлетворить свой собственный интерес", - сказала Хармс. Ребекка Хармс выразила обеспокоенность тем, что Европарламент стал площадкой для лоббистских групп.

Проблема в том, что средства, направляемые в Европарламент на "лоббистскую деятельность", в большинстве случаев являются "грязными деньгами" и используются для реализации "грязных целей". Например, выше мы упоминали, что представленная в Европарламенте "Группа дружбы с Арменией" сотрудничает со "Всеевропейской Армянской федерацией за справедливость и демократию" (AAFJD) (https://eafjd.be/33-meps-call-on-the-eu-to-urge-azerbaijan-to-withdraw-forces-from-the-republic-of-armenia/ ). Президентом AAFJD является Каспар Карампетян. Он известен как миллиардер, олигарх и основатель мафии. Он является одним из основателей механизма "мафия-лобби", который считается одним из самых влиятельных течений в мире. Его финансы формируются за счет незаконной контрабанды алмазов. Исследования показывают, что дружба 33 представителей Европарламента с "дедом мафии" основана на реальном сотрудничестве. Они часто проводят встречи и координируют свою деятельность. Так "грязные деньги" Карампетяна попадают в Европарламент.

Поэтому, неудивительно, что Ева Кайли получила взятку за проведение чемпионата мира по футболу в Катаре. В Европарламенте сформировалась давняя традиция получения взяток и занятия коррупционной деятельностью под видом лоббизма.

Почему брюссельская полиция начала действовать именно сейчас?

Как сообщает бельгийский телеканал RTV со ссылкой на федеральную прокуратуру, Ева Кайли - не единственная задержанная по обвинению в коррупции. Полиция провела обыски в 16 местах Брюсселя и допросила 4 человек.

Бельгийская прокуратура заявила, что во время рейдов было конфисковано около 600 000 евро (633 500 долларов США) наличными, компьютерное оборудование и мобильные телефоны. Прокуратура не разглашает имена четверых, но известно, что один из них является бывшим членом парламента ЕС.

Рейды касаются депутатов, а также помощников законодателей ЕС. У каждого из 705 избранных членов Ассамблеи ЕС из 27 стран есть помощники. Помощник Кайли, которого она называет "ФГ", также среди задержанных. Ранее он работал на итальянского депутата Пьера Антонио Панцери.

Одним из двух других арестованных является Лука Висентини. В прошлом месяце он был избран генеральным секретарем Международной конфедерации профсоюзов (ITC). Организация объединяет более 200 миллионов членов по всему миру.

В информации прокуратуры также отмечается, что задержанные подозреваются в содействии "попыткам одного из государств Персидского залива (название не разглашается) повлиять на экономические и политические решения Европарламента". За это посредничество лицам, занимающим важные политические и стратегические позиции в Европейском парламенте предлагались большое суммы денег и подарки. Пресс-служба Европарламента отказалась комментировать рейды.