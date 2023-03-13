Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию ПЕА

Президент Турецкой Республики, председатель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган принял в центральном штабе партии в Анкаре делегацию во главе с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) - руководителем центрального аппарата Таиром Будаговым.

Как сообщили Day.Az в понедельник в ПЕА, Реджеп Тайип Эрдоган, приветствуя делегацию, отметил, что отношения между двумя братскими странами носят образцовый характер и успешно развиваются.

Он подчеркнул, что визит делегации партии "Ени Азербайджан" в Турцию имеет важное моральное и политическое значение и является примером дружбы и братства.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность азербайджанскому государству и Президенту Ильхаму Алиеву за братскую поддержку в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Поблагодарив за теплый прием, заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Таир Будагов отметил, что азербайджано-турецкие отношения, основанные на исторических корнях и общих ценностях, в результате целенаправленной политики лидеров обеих стран вышли на уровень стратегического союзничества. Подчеркнув, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом, Будагов выразил уверенность в том, что братская страна быстро преодолеет тяжелые последствия землетрясения. Отметив, что отношения между правящими партиями двух стран развиваются по восходящей линии, он от имени возглавляемой им делегации пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов на предстоящих выборах.