Европарламент управляется на основе личных интересов

В ближайшее время Европарламент готовится принять очередную "резолюцию" клеветнического характера против Азербайджана, состоящую из необоснованных претензий и обвинений, выдвинутых Арменией. В первоначальном тексте проекта резолюции содержались утверждения о якобы "военной агрессии" Азербайджана против Армении, "блокаде Лачинской дороги", а также упоминались "Минская группа", "статус", "Нагорный Карабах" и т. д.

Об этом сказал в понедельник Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

Он отметил, что Европарламент, наблюдая со стороны в течение почти 30-летнего периода за такими трагическими событиями, как оккупация Арменией азербайджанских земель, выселение сотен тысяч азербайджанцев из их домов, убийство с особой жестокостью десятков тысяч безвинных людей, в том числе детей, женщин и стариков, уничтожение исторических, религиозных, культурных памятников, жилых домов азербайджанцев, жестокое разрушение азербайджанских сел, поселков, городов, и оказывая при возможности прямую и косвенную поддержку агрессору, готовится в очередной раз обвинить Азербайджан в "военной агрессии против Армении", что является наглядным примером классической традиции политической безнравственности, продолжаемой европейскими парламентариями.

"Великий философ, оратор и политик Цицерон, который еще во времена Древнего Рима выражал свой протест против лицемерных, необоснованных, клеветнических и ложных решений, говорил: "Жаль, что бумага не краснеет". Видимо, положение Европейского парламента еще более плачевное, ведь там нет ни одного человека, который мог бы протестовать против бумаг, содержащих нагло сфабрикованную ложь, и сказать правду. Европарламент давно утратил свой авторитет и управляется на основе не принципов парламентаризма, а личных интересов. Тот факт, что имя Евы Кайли, являвшейся вице-президентом Европейского парламента и находящейся под арестом с декабря прошлого года, фигурирует в скандале с коррупцией на миллионы долларов, еще раз доказывает, в чем состоит "истинная миссия" данного учреждения. Следует отметить, что Ева Кайли также выступала в Европейском парламенте в качестве активного члена армянского лобби. О размахе этой ее "деятельности" свидетельствует тот факт, что имя Кайли фигурирует в списке 33 парламентариев, представивших в Европейский парламент проект резолюции против нашей страны за месяц до ее ареста. Она, как и другие члены "группы дружбы" с Арменией в Европарламенте, входит в ближайшее окружение Каспара Карампетяна, одной из ключевых фигур взяточнической и коррупционной сети армянского лобби, являющегося покровителем армянских сепаратистов и армянских террористических организаций, в том числе ASALA, главы маскирующейся под "европейскую армянскую федерацию за справедливость и демократию" ультранационалистической организации "Дашнакцутюн" в Европе. Карампетян управляет европейскими парламентариями, как ему заблагорассудится, по взмаху руки. Информацию о скандальной избирательной кампании близкого друга Карампетяна, главы "группы дружбы" с Арменией в Европарламенте Лукаса Фурласа можно расценить как подтверждение того, что он пробрался в эту структуру на деньги "Дашнакцутюн". Часть финансовых ресурсов Карампетяна, владельца алмазной сети в Бельгии благодаря грязным и кровавым деньгам, полученным им из Африки, хранится в оффшорной зоне Северного Кипра и используется для подкупа европейских политиков через таких, как Лукас Фурлас", - сказал Мирзабейли.

Он отметил, что факты об участии 13 процентов европейских парламентариев в различных поездках и банкетах по приглашению третьих лиц, содержащиеся в одном из последних исследований бельгийского издания Le Soir, безусловно, составляют лишь малую часть выявленных фактов.

"Но и этих фактов достаточно для понимания реальной ситуации в Европейском парламенте. В расследовании Le Soir говорится, что такие визиты и банкеты в основном организуются Арменией и армянской диаспорой. Присутствие Лукаса Фурласа в первых рядах с другим парламентарием из Франции Франсуа-Ксавье Беллами на банкетах, организованных Карампетяном, и выражение Карампетяном Фурласу благодарности "за 20-летнее сотрудничество с европейскими институтами" доказывают, что глава "группы дружбы" с Арменией является одной из ключевых фигур в подкупе европейских парламентариев. Лукас Фурлас действует в Европейском парламенте, а также в качестве шпиона Карампетяна. Он изучает слабые места европейских парламентариев, передает информацию Карампетяну, а затем отправляет золотые кольца тем, кто любит золото, любителям драгоценных камней - подарки с бриллиантами, а некоторым и живые "подарки". Все это лишь малая часть фактов, которые проливают свет на реальную и отвратительную сущность этих европейских парламентариев, пытающихся преподать миру урок "демократии и прав человека". А количество нераскрытых мерзостей во много раз больше. От таких, как они не стоит ждать справедливости.

Европейские парламентарии не хотят видеть кровавых следов армянских зверств на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, не хотят выражать мнение относительно этой постыдной картины в истории человечества. После 44-дневной войны жертвами минного террора Армении стали около 300 граждан Азербайджана. Среди них есть и представители медиа, выполнявшие свои профессиональные обязанности. Почему европейские парламентарии не реагируют на то, что мирные жители Азербайджана становятся жертвами армянского террора? Или Европейский парламент наделил армян особым статусом и им "можно" убивать безвинных людей, присваивать чужие земли, разрушать там дома, святыни? Как это понимать? По какому праву представители такого "мышления" выступают с обвинениями против Азербайджана? Очередная "резолюция", которую готовится принять Европарламент, лишь клочок бумаги, который никак не сможет помешать воле азербайджанского государства, позиции азербайджанского народа, достижению нашей страной своих законных целей", - сказал Мирзабейли.