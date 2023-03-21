Азербайджанская диаспора в Молдове празднует Новруз

Конгресс азербайджанцев Молдовы (КАМ) организовал в Кишинэу торжественное мероприятие, приуроченное к Новрузу - одному из самых древних и любимых национальных праздников Азербайджана, знаменующему приход весны и наступление нового года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, свыше 450 членов конгресса и гостей приняли участие в празднике. Среди них - члены азербайджанской общины в Молдове, а также официальные лица: вице-председатель Парламента Республики Молдова Михай Попшой, депутат Виталие Жакот, 1-й секретарь Посольства Азербайджана в РМ Ильгар Фараджов, директор Бюро по вопросам миграции и убежища Михаил Водэ, председатель Украинской общины Молдовы Виталий Мруг, председатель Гагаузской общины РМ Николай Терзи, вице-председатель Еврейской общины Шабатай Ханукаев, председатель Белорусского культурного центра в Молдове Анна Бабина.

Открывая праздничное мероприятие, Председатель КАМ Эльчин Байрамов отметил: "Новруз занимает особое место среди национальных и духовных ценностей азербайджанского народа. Традиционно он отмечается в кругу семьи. Конгресс азербайджанцев Молдовы всегда стремился и будет стремиться к тому, чтобы наша диаспора здесь, в Молдове, была по-семейному дружной, чтобы мы были рядом и в радости, и в сложные времена, потому что вместе мы сильнее".

Эти слова подтверждаются и конкретными делами общины - одной из самых сплоченных и социально активных в Молдове. Азербайджанцы, живущие в этой стране, умеют и усердно работать, и с удовольствием отдыхать, в чем можно было убедиться на праздновании Новруза, насыщенная программа которого понравилась и взрослым, и детям.

На мероприятии также выступили Михай Попшой, Ильгар Фараджов, Виталий Жакот и аксакал азербайджанской общины Маариф Рагимов.

Вице-президент национальной федерации дзюдо Молдовы Мухтар Муртазалиев вручил председателю КАМ Эльчину Байрамову почетную грамоту и диплом за вклад и поддержку, которую азербайджанская диаспора и КАМ оказывают этому виду спорта в Молдове.

Насыщенная и интересная шоу-программа включала в себя национальные азербайджанские танцы "Сэмэни", "Аршин мал алан", "Яллы" и другие, которые представили юные воспитанники воскресной школы, и веселое представление, показанное главными персонажами Новруза - Кечалом, Кеса и Бахар-гызы. В исполнении Ксении Альди прозвучала популярная азербайджанская песня "Новруз гелир, йаз гелир", стихотворения азербайджанских поэтом прочитали приглашенные из Тирасполя артисты. Повсюду звучали теплые пожелания, детский смех и зажигательные сеты от ди-джея, а традиционные сладости и вкусные национальные блюда стали подлинным украшением празднично накрытого стола.

В тематически оформленной к Новрузу фотозоне гости могли сделать фотосессию на память, а завершился праздник Новруз, по древней традиции, прыжками через костер. Согласно старинному поверью, в огне сгорают болезни, страдания и все плохое, что было в старом году, позволяя нам вступить в новый год с новыми надеждами.