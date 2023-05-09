Независимость, развитие и сила Азербайджана неразрывно связаны с именем Гейдара Алиева

Независимость, развитие и сила Азербайджана неразрывно связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева.

Об этом сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" председатель комитета Милли Меджлиса (парламента), академик Ахлиман Амирасланов, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что Гейдар Алиев внес огромный вклад в развитие науки, образования, здравоохранения и других сфер в Азербайджане.

"В начале 90-х годов в этих сферах был серьезный спад. В то время я был ректором Медицинского университета, одного из крупнейших учебных заведений Азербайджана. Наши учебные заведения оказались в очень тяжелом положении. Мы начинали занятия в ноябре-декабре. Материально-техническая база была полностью уничтожена. Однако после прихода к власти великого лидера шаг за шагом были достигнуты успехи в этих сферах", - отметил депутат.

По словам Амирасланова, он много раз общался с великим лидером Гейдаром Алиевым, и всегда с удовольствием вспоминает эти приятные моменты.

"Наши встречи с Гейдаром Алиевым в основном были связаны с моей профессией. У нас было много бесед о лечении и диагностике известных и выдающихся людей страны, нашей интеллигенции. Гейдар Алиев давал указания и интересовался их здоровьем. Он был очень внимательным и чутким человеком. Гейдар Алиев всецело любил азербайджанский народ. Он несколько раз посещал медицинский университет и лично участвовал в открытии новых зданий и корпусов. Великий лидер высоко ценил труд медицинских работников и награждал их различными почетными званиями. Основу создания клиник Медицинского университета заложил Гейдар Алиев",- сказал он.

Академик подчеркнул, что Гейдар Алиев, тогда будучи первым заместителем Председателя Совета Министров СССР, внес большой вклад в развитие здравоохранения на союзном уровне.

"С именем Гейдара Алиева связано строительство и ввод в эксплуатацию медицинских учреждений во многих союзных республиках. Общественность этих стран и сегодня с благодарностью вспоминает Гейдара Алиева. Одним словом, светлая память о Гейдаре Алиеве всегда будет жить в сердцах и помниться вечно",- заключил он.