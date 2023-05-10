Неизвестно, остался бы Азербайджан на карте мира, если бы Гейдар Алиев не взял ситуацию в свои руки и спас страну

В кровопролитных, отчаянных оборонительных боях на Карабахском фронте, я видел и чувствовал солдата, способного сокрушить заклятого, жестокого, мерзкого врага и надежно защитить родные земли. Но не видел я стратега, предводителя-полководца и его генералов, за которым безоглядно рвалась бы в бой армия. Она только создавалась, а о военном строительстве у новой "революционной" власти не было элементарного понятия. Пафос и пустословие новых "кадров", отсутствие необходимого военного образования бывших сержантов советской армии, да ещё зараженных революционным классовым пылом не могли сколотить армию, вновь обретшего независимость, Азербайджана. В таких условиях войну надо было остановить. Но, в этом случае, нас ждало нечто подобное Брестскому миру. А власть сотрясала вохдух, все больше подозревая в своих провалах "засланных казачков" ненавистной советской империи. Кадровое жонглерство по принципу "лишь бы свой" из митинговой братии, с каждым днем наращивало напряженность в обществе. Стоило появиться любой силе против байского самоуправства - такая власть неминуемо пала бы. Ибо классовый подход никогда не сколачивал общество, неминуемо вел к краху государства. Власть, не сумевшая консолидировать обшество, народ - не в состоянии защитить себя.

Во дворе тлела гражданская война, с каждым днем готовая разгораться. Так и случилось. Стоило одному полку во главе с выпестованным самой же властью доморощенным полковником, сделать движение из Гянджи в Баку, байство, со всеми своими причендалами - армией, полицией, отрядами самозванной серости, начало панически лихорадить. Подобная сила, не сумевшая или не пожелавшая защитить свое государство от горстки мятежников, однозначно не в состоянии была защитить страну в разгоревшейся войне на уничтожение Азербайджана. А обращаться к народу, по горло измученному двуличием и черносотенными выходками байства, такая власть, не имела лица. Потому успешно продвигался в напрвлении Баку полковник, принимая хлеб-соль ликующего населения "освобожденных" населенных пунктов. А революционная братия спасала свою шкуру, пакуя и пряча награбленное, краденное и просто отнятое. Президент подался в родную деревушку, остальные "вожди" - лапки к верху "согласились" просить Гейдара Алиева спасти... Нет, не государство, не страну, не Азербайджан. Им не нужен был Азербайджан под лидерством Гейдара Алиева. В этом они были вместе со всеми врагами Азербайджана. Им нужно было спасти свои шкуры, которых ждали виселицы мятежного полковника. Не трудно ответить, остался бы Азербайджан на политической карте мира, если бы что-то помешало Гейдару Алиеву, с неистребимой волей брать гибельную по всем проявлениям ситуацию в свои руки и спасти страну, не оставляя никаких шансов сильным, коварным врагам, воспользуясь возможностью открытой интервенции уничтожить Азербайджанскую государственность. А враг был не хилый - на Азербайджан, как на лакомый кусок, открыто зарились и глотали слюны Российская империя, не мирившаяся с утратой столь сладенькой неоколонии, Иран, вечно озабоченный проблемой Южного Азербайджана, Армения, исторически грезившая расшириться до бакинского бульвара (так банально и хищно), мировое армянство, выпестованное мировым империализмом и инквизиторы реакционного христианства.

И против всего этого - Гейдар Алиев. Он реанимировал Азербайджан не с нуля, а с глубокого минуса. Одолеть реальное состояние гражданской войны, остановить за 100 километров до Баку, сметающее все на своем пути мятежное войско, уберечь от распада убегающую армию государства, экономический и политический хаос в стране, несостоятельную систему управления, ретивые провокации агонизирующей власти - неполная картина национального бедствия. А ведь вырулил! Какой кладезь ума, воли, бесстрашия Воина! Какие политические, дипломатические, оперативные, психологические комбинации! Невообразимые ходы по нейтрализации противников и ювелирные тонкости сближения с мировыми авторитетами! Какой урок в мировой политике! Один! Со своей правдой сплотивший народ, Гейдар Алиев!

В аккурат с началом внутренней смуты в Азербайджане, вооруженные силы Армении, фашистствующие отряды сеператистов вкупе с сирийскими, ливанскими наемными головорезами и колымящимися российскими штатными батальонами и полками, начали наступательные действия по всему фронту. Положение было реально отчаянное и безнадежное. В армии разброд, командование демарализовано, "революционному" руководству, как говорится, и хочется, и колется. Хочется, чтобы Гейдар Алиев спас их от виселиц Сурета, сохранил их власть и вернулся в Нахчыван, а колется - с фактором Гейдара Алиева, им уже не видать той своей власти, отличающейся не только слабостью, но и поразительной несуразностью. Гейдар Алиев - человек, никогда не боявшийся суровой реальности, оценил ситуацию, как её оценивали бы великие государи и полководцы в истории войн и военного искусства. Помощи ждать было неоткуда. На поле войны за спасение и сохранение Азербайджанского государства, только Он и Народ!

На экстренном совещании с военными его формула спасения Азербайджана была неотразима: " Если не остановим врага - потеряем свою страну, свою государственность. Надо сражаться!" Так, он ярко обрисовал трагедию каждого гражданина Азербайджана. Это была не просьба, а беспрекословное требование Верховного Главнокомандующего к своей армии. И тут же, он снял с должности четырех высокопоставленных военных. Каков ход!? Ход, вернувший нас в окопы. Ход, однозначно застолбивший в нашем национальном сознании неотвратимость ответственности военного за защиту своей страны. Эта были воля и решительность через боль. И этот слиток силы собрал в единый кулак разбегаюшийся генералитет и брошенную армию. Такое не удавалось ни одному государю в истории войн. В отчаянной ситуации был Сталин в 1941-42 годах, когда гитлеровские дивизии были у ворот Москвы. Но у Сталина была блистательная плеяда полководцев, способных брать на себя ответственность, в пути находились десятки сибирских полнокровных дивизий, способных изменить ход военной кампании. При государях, возглавивших войны, были в советниках величайшие мыслители и стратеги военного дела, итальянец Макиавелли, немец Клаузевиц. Государям подавались готовые решения с замыслом сражений. А кто был у Гейдара Алиева? К сожалению, никого. Никто!

Люди на войне. Гейдар Алиев никогда не забывал о них. Я не раз видел, как иные руководители, приезжая в зону боевых действий, ограничивались посещением штабов. Верховный шел к истинным людям войны, к солдатам. Он со всей искренностью убеждал их, что они главные люди на войне. Он прекрасно знал цену войны и людей на войне. Категорией цены войны нередко пренебрегали великие полководцы истории, безоглядно бросая в кровавую жерловину сражений сотни тысяч жизней. Мол, "бабы нарожают". Люди на войне, их судьбы - единственная слабость Гейдара Алиева, слабость достойная его чести и достоинства Верховного Главнокомандующего. Я убежден, что, именно меры по минимализации потерь личного состава, отказ от артиллерийских ударов по оставленным жилищам людей в замысле наступательной операции Внутренних Войск по освобождению от армянской оккупации населенных пунктов Приаразья и Горадиза, привлекли внимание Верховного Главнокомандующего. Его бархатно-железный голос я запомнил на всю жизнь: "Твой замысел называют "авантюрой", но я его одобряю. Работай". Критическое отношению генералитета к моей "авантюре" Верховный проигнорировал. Я убедился: цена войны для него на первом месте. Верховному нужна победа с живыми солдатами. Верховному нужен был солдат - участник парада своей победы.

Спустя 30 горьких лет армянской оккупации, сокрушительный разгром врага ювелирно выверенным сембиозом блистательных военных, политико-дипломатических, консолидирующих азербайджанский народ высокоинтеллектуальных комбинаций Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева - яркий показатель верности и животворности, заложенных Гейдаром Алиевым основ концепции живучести, безопасности и защиты Азербайджанской Республики с ярким доминированием Азербайджанского Народа.

Вечная память Общенационалному Лидеру и спасителю азербайджанского народа Гейдару Алиеву!

Рядовой Родины, полковник Захид Теймуров