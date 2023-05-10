Гейдар Алиев заложил прочный фундамент для успешного развития Азербайджана на десятилетия вперед.

Об этом сказал Trend в среду бывший президент Болгарии, член Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) Петар Стоянов в рамках совместного проекта АМИ Trend и NGIC "Наследие Гейдара Алиева", передает Day.Az.

"На меня всегда производили большое впечатление политическая мудрость Гейдара Алиева, а также воля, с которой он заложил основы нового, независимого Азербайджана. В декабре 1999 года, будучи относительно молодым Президентом своей страны, я посетил Баку по приглашению Президента Гейдара Алиева. У нас были чрезвычайно плодотворные и интересные дискуссии, включая беседу один на один. Мы подробно обсудили наши двусторонние отношения, основные аспекты дальнейшего развития нашего сотрудничества и укрепления дружбы между Болгарией и Азербайджаном", - сказал он.

Как отметил экс-президент Болгарии, в этот непростой период Президент Гейдар Алиев поставил перед собой цель не только решить текущие проблемы страны, но и заложить наилучшие основы для ее развития на ближайшие 40-50-100 лет.

"Благодаря великому лидеру Гейдару Алиеву, Азербайджан - страна с превосходным стратегическим геополитическим расположением, утвердил свою роль в качестве важного фактора в программе ТРАСЕКА по восстановлению исторического Шелкового пути. Я думаю, что это качество - дальновидность, являлось самым важным элементом его руководства Азербайджаном", - отметил он.

Стоянов добавил, что, несмотря на разницу в возрасте и накопленном опыте, ему всегда было очень интересно общение с Президентом Гейдаром Алиевым как крайне образованным собеседником.

"У Гейдара Алиева были бесценный опыт и видение будущего постсоветского пространства. Он испытывал большую любовь к моей стране, которая близка по своим традициям Азербайджану, но также, что более важно, из-за будущих общих задач, которые стояли перед нами", - сказал Стоянов.

Экс-президент Болгарии отметил, что неслучайно азербайджанский народ называет Гейдара Алиева общенациональным лидером.

"После распада Советского Союза Гейдар Алиев сыграл решающую роль в развитии и благополучии своей страны: начиная с исторических достижений в обретении независимости и до уникальных энергетических проектов, привлечения крупных иностранных инвестиций и возрождения Великого Шелкового пути. Все эти исторические достижения Азербайджана связаны с именем и личностью Гейдара Алиева", - заключил он.