Гейдар Алиев заложил фундамент отношений между Азербайджаном и Израилем

Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил Азербайджан со 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации на странице Администрации Президента Израиля в Twitter.

"С чувством признательности отмечаю 100-летие Гейдара Алиева, который на посту Президента Азербайджана заложил фундамент отношений между нашими двумя странами", - говорится в публикации.