https://news.day.az/politics/1563180.html Гейдар Алиев заложил фундамент отношений между Азербайджаном и Израилем - Ицхак Герцог
Гейдар Алиев заложил фундамент отношений между Азербайджаном и Израилем - Ицхак Герцог
Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил Азербайджан со 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации на странице Администрации Президента Израиля в Twitter.
"С чувством признательности отмечаю 100-летие Гейдара Алиева, который на посту Президента Азербайджана заложил фундамент отношений между нашими двумя странами", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре