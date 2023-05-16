Говоря об Азербайджане, мы можем с гордостью отметить заслуги великого лидера Гейдара Алиева

Память о гениальных личностях вечна. Говоря об Азербайджане, мы можем с гордостью отметить заслуги Гейдара Алиева.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Межпарламентского союза Дуарте Пачеко на специальном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"В результате дальновидности Гейдара Алиева экономика Азербайджана такая сильная. Благодаря ему Азербайджан хорошо известен и пользуется уважением и авторитетом на международной арене. Азербайджан достиг ценностей мультикультурализма, мира и благоденствия. Гейдар Алиев осуществил эти работы в период до и после обретения страной независимости", - сказал он.

Отметим, что Милли Меджлис проводит специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании принимают участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.