Гейдар Алиев - лидер, сыгравший важную роль в формировании современного Азербайджана

Гейдар Алиев - национальный лидер, сыгравший важную роль в формировании современного Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на специальном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что Гейдар Алиев укрепил национальный дух азербайджанского народа, заложил основы национальной государственности.

"Своей эффективной политикой он превратил страну в сильное процветающее государство. И самое главное, он завоевал сердца народа. Гейдар Алиев был сторонником мира на Южном Кавказе. Он обеспечил установление прочных дружественных связей между Азербайджаном и Грузией. Под его исключительным руководством были достигнуты успехи по проектам энергетических транзитных маршрутов Азербайджан-Грузия-Турция. Мудрый лидер Гейдар Алиев оставил большое наследие народу Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что Милли Меджлис проводит специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании принимают участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов стран, представители 4 международных организаций.