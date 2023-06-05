Азербайджанские военные принимают участие на международных учениях «Anatolian Phoenix – 2023»

На авиабазе в городе Конья Турецкой Республики стартовали международные поисково-спасательные учения "Anatolian Phoenix - 2023" с участием военнослужащих разных стран.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, сначала был представлен брифинг о сценарии и месте проведения учений, процессе подготовки, правилах безопасности и задачах, которые будут выполняться на различных этапах.

Отметим, что на международных учениях, которые продлятся до 16 июня текущего года, нашу страну представят пилоты, технический персонал и авиационные средства ВВС Азербайджана, а также военнослужащие ВМС и спецназа.