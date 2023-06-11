Эмин Гусейнов назвал сроки возвращения жителей в Агдам

Возвращение жителей в Агдам начнется в конце следующего года.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в интервью специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмина Гусейнова, опубликованном в официальной печати.

"В городе Агдам этот процесс идет быстрыми темпами. Поскольку здесь большая территория и поэтому ведется большой объем инфраструктурного строительства, ожидается, что заселение начнется в конце следующего года", - сказал он.

Кроме того, Гусейнов отметил, что в настоящее время в Физули строятся 6 микрорайонов.

"Оперативно ведутся строительно-монтажные работы в 38 зданиях. До конца года в этот жилой район планируется переселить 800 семей. Этот процесс планируется в два этапа. Ожидается, что на первом этапе, который завершится к сентябрю, будет заселено 260 семей", - сказал он.