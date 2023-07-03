Армянское меньшинство Карабаха должно задуматься о судьбе молодого поколения - Эльбай Гасымзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Гостем передачи стал председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор, профессор Эльбай Гасымзаде.
Говоря о реинтеграции армянского меньшинства Карабахского региона Азербайджана в общество страны, Гасымзаде отметил, что Баку сделал им очень хорошее предложение - остаться, жить в рамках законов Азербайджана.
"Все это будет происходить в соответствии с законами Азербайджана. Пусть задумаются еще раз, если не о себе, то о судьбе молодого поколения. Они должны думать о будущем, видеть реальный расклад сил", - сказал он.
Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.
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