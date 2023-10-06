Страны Организации тюркских государств стали более интегрированными

Меморандум о создании "Союза нотариусов стран Тюркского мира" подписан председателями нотариальных палат стран Организации тюркских государств (ОТГ) сегодня в Анкаре, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минюст Казахстана.

Согласно информации, на церемонии подписания присутствовали министры юстиции Казахстана, Турции, Узбекистана, Азербайджана, замминистра юстиции Кыргызстана и Генеральный секретарь ОТГ.

Министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев в ходе своего выступления отметил важность развития и сотрудничества в правовой сфере между странами Тюркского мира.

В свою очередь, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев также подчеркнул, что создание Союза нотариусов станет важным инструментом для укрепления стабильности и защиты прав и интересов в странах ОТГ.

Участники мероприятия обсудили вопросы сотрудничества в области нотариата, а также дальнейшее усиление взаимодействий и развитие юридических услуг.

На полях мероприятия Азамат Ескараев провел двусторонние встречи с главами министерств юстиции Азербайджана Фикретом Мамедовым, Турции Йылмазом Тунчем и Узбекистана Акбаром Ташкуловым.

Напомним, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан являются членами Организации тюркских государств.