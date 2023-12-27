В чем заключается экспансия Франции на Южный Кавказ

Южный Кавказ исторически является чуждым для интересов Франции регионом, так как здесь на протяжении веков, как правило, сталкивались интересы таких держав, как Россия, Турция, Иран и Великобритания. Франция только сейчас пытается бесцеремонно проникнуть в чужую зону интересов посредством Армении, ставшей троянским конем в период правления Никола Пашиняна.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Во-первых, Франция пытается отомстить России и Турции за то, что при их помощи элиты ряда африканских стран окончательно сбрасывают оковы французского колониализма - в буквальном смысле выгоняя своих профранцузских политиков, французских военных и бизнес, который не инвестировал в экономики африканских стран, а ненасытно паразитировал на богатых полезными ископаемыми недрах, сообщил наш собеседник.

"Очевиден шантаж со стороны Парижа: если Москва и Анкара уйдут из бывших африканских колоний Франции, то последняя подумает над своим уходом из Еревана и Тбилиси (где пост "свадебного" Президента Грузии пока еще занимает уроженка Франции Саломе Зурабишвили) и прекращением третирования Баку, который не отказывается от своих, опять-таки исторических, крепких, близких и, что очень важно, равноправных связей с Москвой и Анкарой", - сказал В. Арьков.

Во-вторых, продолжил он, экспансия Парижа имеет под собой и экономическую подоплеку. Все очевиднее, что Южный Кавказ становится одним из ключевых хабов крупнейших евразийских транспортных коридоров, и в предвкушении больших барышей финансовые круги Франции стремятся вклиниться в набирающие обороты мегапроекты. Им привычно это делать через давление, угрозы и шантаж, а также подкупы - все это многократно отработано в той же Африке и Юго-Восточной Азии.

"В разрезе экономических интересов не стоит забывать и про серьезный энергетический (углеводородный) потенциал Азербайджана. Франция и другие страны Евросоюза, несмотря на все модные проекты в "зеленой" энергетике, не намерены, да и не смогут отказаться от нефти и газа. О возвращении к прежней дружбе в этой сфере с Россией говорить пока не приходится. Танкерные поставки из США безумно дороги и нестабильны. С ближневосточными монархиями особо не поторгуешься. А вот вынудить Азербайджан играть по французским правилам, да еще наладить через его территорию в обход санкций нелегальные поставки углеводородов из Ирана - заманчивая и сверхприбыльная перспектива. Только вряд ли осуществимая, учитывая принципиальную позицию официального Баку", - считает российский политолог.

В. Арьков выразил надежду, что "обмен любезностями" (взаимная высылка нескольких дипломатов, как это паритетно принято) хотя бы немного охладит "горячие головы" в Елисейском дворце. Однако снижения давления Парижа на Баку вплоть до 7 февраля ждать не приходится. Напротив, с приближением даты досрочных выборов Президента Азербайджана оно будет лишь усиливаться с целью вынудить главного их участника - действующего главу государства Ильхама Алиева - согласиться на "хотелки" Парижа.

"В этой связи вовсе неудивительным будет слышать как из Парижа, так из Брюсселя - от еврочиновников и европарламентариев, находящихся сейчас (при катастрофическом ослаблении Германии после смены канцлера со "стальной" Ангелы Меркель на "плюшевого" Олафа Шольца) в серьезной зависимости от Франции и США, абсолютно голословные обвинения азербайджанского руководства в попирании основ демократии, в давлении на оппозицию, в непрозрачности избирательного процесса и т.д. И даже прозрачные намеки о возможности непризнания результатов выборов", - отметил наш собеседник.

Политолог также подчеркнул, что деструктивные силы на Западе, используя выборы как повод, могут попытаться организовать в Азербайджане массовые протесты и даже госпереворот.

"В этой связи решение официального Баку о нежелательности деятельности на территории страны Агентства международного развития США (USAID) было очень верным. Да, формально в вину USAID была поставлена многолетняя однобокость позиции по карабахскому конфликту и недопустимые заявления главы агентства Саманты Пауэр. Однако мы знаем по печальному опыту других стран, что USAID и тесно связанные с ним прочие "фонды под прикрытием" (в частности, NDI и NED) бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела, оказывают давление на участников выборного процесса, подготавливают и финансируют "цветные революции". Да и в новейшей истории Азербайджана есть пример - та самая, к счастью неудавшаяся, "Фейсбуковая революция" весной 2013 года, на старте президентской кампании", - заключил Виталий Арьков.

Абдул Керимханов