Дашнаки и ААЦ бесполезно возмущаются: почти анекдотическая история

Автор: Акпер Гасанов

Это история, интересная со многих точек зрения. Началась она с того, что впервые в истории независимой Армении власти республики отказались транслировать в эфире Общественного телевидения страны новогоднее обращение Католикоса всех армян. "К сожалению, в эту новогоднюю ночь нам придется столкнуться с неприятным инцидентом. На протяжении всей истории независимости, со времен Святейшего Вазгена I , в новогоднюю ночь обращение Святейшего патриарха традиционно транслировалось в эфире Общественного телевидения непосредственно перед обращением главы страны. В этом году в последнюю минуту Общественное телевидение без всякого повода сообщило, что новогоднее обращение Святейшего Патриарха не будет транслироваться раньше полуночи, как это было традиционно принято", - говорилось в заявлении пресс-канцелярии Первопрестольного Св. Эчмиадзина.

Было также отмечено, что Общественное телевидение предложило транслировать новогоднее обращение католикоса в вечернем выпуске "Новостей". "Данное предложение было сочтено не подобающим и было отклонено", - говорится в заявлении пресс-канцелярии Первопрестольного Св. Эчмиадзина. В общем, все было, как в известной песне: "Не подходи ко мне, я обиделась".

Что было дальше? Ровно то, что в известном анекдоте, где Вова, услышав, что Коли нет дома, настойчиво требует: "И тем не менее, позовите его". Это я к тому, что и тем не менее, католикос всех армян Гарегин II выступил с новогодним обращением. Ясное дело, что озвучил он массу привычных глупостей и провокаций. К примеру, про "оккупацию арцаха". Того самого, который никогда не был официально признан ни одним государством мира.

В общем, Гарегин II снова предложил пастве верить в то, чего не было, нет и не будет. Правда, с учетом новых реалий, сделал он это весьма осторожно. Пролепетал что-то про надежду, которая не должна угасать и про мечту о возвращении в "родной арцах". И это говорит тот, кто олицетворяет собой одну из основ армянской политики территориальных претензий к соседним странам! Вот, что животворящий "Железный кулак" делает!

Не удивительно, что за ААЦ побежали впрягаться дашнаки. Студенческий союз АРФ Дашнакцутюн "Никол Агбалян" пристыдил Общественное телевидение Армении за то, что оно не транслировало послание Католикоса Гарегина II. Плакаты со словами "позор" были вывешены вчера у ворот Общественного телевидения Армении. И это тоже было ожидаемо. Достаточно просто вспомнить о том, что позиции дашнаков и ААЦ совпадают.

В 1985 году на XXIII Всемирном Конгрессе "Дашнакцутюн" была ратифицирована политическая платформа, согласно которой "основной политической целью АРФ остается создание свободной, независимой и единой Армении, охватывающей Вильсоновские границы, Нахичевань, Карабах и Ахалкалаки". В платформе также обозначается, что врагом на пути к решению армянского вопроса является Турция, а также делается вывод - "у армянского народа не остаётся иного выбора, кроме как прибегнуть к самообороне, чтобы обеспечить свое физическое существование и право на самоопределение"

Вот такая провокационная платформа, полная территориальных претензий к Азербайджану, Турции, Грузии. Ровно такова же, полная провокаций, была и остается позиция ААЦ. Вспомним хотя бы ее роль в разжигании армяно-азербайджанского конфликта. В частности, бывший католикос армян Вазген I, пусть неофициально, но почти сразу стал одним из лидеров карабахского движения армян. К примеру, 25 февраля 1988 года Вазген I направил открытое письмо Михаилу Горбачеву с требованием присоединения Нагорного Карабаха к Армении.

Ровно тем же, подстрекательством, оправданием территориальных претензий к соседнему государству, распространение заведомой и примитивной лжи занимался и Гарегин II. И не он один. "Да, я считаю себя реваншистом и буду так жить до последней секунды своей жизни", об этом совсем недавно, в середине декабря заявил глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви (ААЦ), архиепископ Баграт Галстанян.

Как видим, дашнаки и ААЦ исторически и сейчас выступают с единых, провокационных позиций. Они проповедуют путь, который уже загнал Армению в пропасть, из которой она не скоро еще выберется. Но шанс у нее все же есть. Он состоит в полном пересмотре лживых целей, которые навязывались армянскому обществу со стороны ААЦ и дашнаков. Армения может стать нормальным государством, имеющим ровные отношения с соседями только в таком случае, при отказе от провокаций и претензий на их земли.

И в этом смысле запрет на выступление Гарегина II с очередной провокационной речью по Общественному телевидению Армении- правильный шаг. Тем более, что все громче и чаще слышны разговоры о том, что Баку и Ереван вскоре подпишут мирный договор. Зачем осложнять этот важный процесс, давая возможность католикосу всех армян снова пропагандировать не мир, а войну? Он в итоге все равно нашел, где такое ляпнуть. Другое дело, что не там, где хотел. И тут, как известном анекдоте про Вовочку и учительницу, которая, отвечая на вопрос ученика о том, что начинается на букву "х" и заканчивается на"й", ответила: "Фу, Вовочка! Как тебе не стыдно?!". На что Вовочка изрек: "Вообще-то, это Хемингуэй. Но ход ваших мыслей мне очень нравится".