Татоян роет яму Пашиняну, подыгрывая реваншистам

Автор: Мехти Ахмедзаде

Бывший "защитник" прав человека Армении Арман Татоян, который был послан далеко армянским правительством ввиду своих растущих амбиций, периодически любит всплывать на поверхность из своего болота и наговаривать всякую чушь не только в адрес Азербайджана, но и в адрес своих обидчиков - пашиняновскую власть.

Долго не было Армана в армянском медиа поле и вот, сегодня он появился с кучей новых абсурдов. В беседе с корреспондентом "Новости Армении", Татоян вздумал поговорить об азербайджанских селах, которые до сих пор оккупированы Арменией и которые Пашиняну нужно возвращать.

Комментируя недавние положительные, как ни странно, заявления армянского премьера об анклавах, он отметил, что Армения приближает азербайджанские ВС к селам, что ставит под угрозу возможность жителей заниматься экономической деятельностью, их жизнь и здоровье. Татоян считает, что в случае возвращения четырех населенных пунктов у Армении возникнут проблемы с безопасностью/

"Стратегические объекты либо перейдут под контроль Азербайджана, либо окажутся под прицелом. Прежде всего речь идет о межгосударственной дороге, которая соединяет Грузию с Арменией, отдельные участки этой трассы станут просто непригодными для использования. Конечно, есть и участки, которые можно будет использовать, но они не предназначены для больших автомобилей. У нас там есть и газопровод, который также окажется под угрозой. Недавно была опубликована информация о том, что Азербайджан обстрелял село Коти в Тавушской области, азербайджанцы там периодически стреляют, а сейчас представьте, что будет если мы приблизим их к нашим границам", - отметил Татоян.

"В случае сдачи сел Азербайджан окажется в очень выгодном положении по отношению к Армении. Неужели эти маленькие деревни Тавуша так нужны Азербайджану, что он угрожает войной? Они ему не нужны как территория такой ценой. Они нужны Баку со стратегической точки зрения, чтобы держать под прицелом наши населенные пункты в Тавушской области и более того подорвать безопасность Армении", - бредит Татоян.

Почему бредит? Потому что Азербайджан, в отличие от Армении, никогда не стрелял по мирному населению. Стоит лишь вспомнить, как спокойно и добровольно уходили армяне из Карабаха - со вещами, в машинах. А как уходили Азербайджанцы в 90-е? Босиком, спасаясь бегством от живодеров, убийц и террористов, которые жаждали крови и убивали даже детей, женщин и стариков. Стрельба, о которой говорит экс-"защитник" прав человека, бывает только если армянские войска (или то, что от них осталось) идут на провокации против суверенной территории Азербайджана.

Далее Татоян возмущен тем, что не знает, чем думают эти люди (Пашинян - ред), когда выступают с заявлениями, подрывающими безопасность собственного народа.

Как видим, только-только власти Армении начали вставать на правильный путь и говорить своему населению правду, что азербайджанские села оккупированы и пора все возвращать, так на сцене появляется Татоян, с намерением дискредитировать Пашиняна, который недавно побывал в Тавуше и обсуждал эти самые вопросы. Конечно, верить Еревану на слово в Баку так сразу не собираются, потому что Воваевич и без Татояна умеет дискредитировать самого себя, постоянно делая шаг вперед и три назад, но тут стоит обратить внимание на другой момент - зачем Арман говорит это все?

Очевидно, что Татоян своими заявлениями вставляет палки в колеса и роет яму Пашиняну, одновременно играя на руку отмороженным реваншистам, которые только мечтают о новой войне, в которой они, конечно же, вновь проиграют, как это было в 2020 и 2023 годах.

В Азербайджане не раз заявляли, что новая война в регионе никому не нужна и регион впервые за последние десятилетия может пойти вперед в развитии с завершением Карабахского конфликта. Но и терпеть выходки никто не собирается. Да и армянский народ устал от войны и враждебности, что и проявилось в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, где победила партия премьер-министра Н. Пашиняна, который даже не смотря на поражение и капитуляцию, сумел убедить избирателей, что "худой мир лучше доброй ссоры".

Учитывая этот факт, Татоян использует тактику разжигания ненависти. Стараясь завоевать поддержку армянского общества новыми призывами, человек которому по роду деятельности необходимо быть толерантным и миролюбивым, стал одним из главных "ястребов" желающих новой войны и реванша.

Ему давно пора остепениться и остановиться, перестав вводить в заблуждение собственный народ, которые устали от его "сенсаций" и плаксивых жалоб. Татоян уже порядком всем им надоел, на него давно все смотрят, как на дурачка и ябеду, ведь его ложные, порой совершенно бездарные опусы просто отнимают их время.

Видимо неисправимому лгуну нужно понять, что его время закончилось и вариантов взобраться вверх у него нет. Если же ему подобные ещё до конца не поняли новых геополитических реалий, то пусть ещё раз ознакомятся с итогами Второй Карабахской войны.