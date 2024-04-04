Страны мира молчат в ответ на минный террор Армении против Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend военный эксперт Эмин Гасанли.

Он отметил, что Азербайджан является одной из самых загрязненных минами стран в мире.

"Главным намерением Армении была гибель азербайджанских граждан и замедление возвращения на наши исконные земли. Статистика погибших и раненых от мин на освобожденных от оккупации землях продолжает расти. С конца Второй Карабахской войны и до сегодняшнего дня 350 наших граждан стали жертвами мин, 65 из них погибли, 285 получили тяжелые ранения. За время армянской оккупации на наших землях было установлено, по предварительным оценкам, более 1,5 миллиона мин. Армения заявляла, что у нее нет карт мин, которые она установила на наших территориях. Однако такое невозможно. Позже она предоставила некоторые карты, но их точность крайне мала", - сказал он.

Эксперт отметил, что за исключением некоторых государств, мировое сообщество молчит в ответ на минный террор армян против Азербайджана.

"Твердящие о правах человека государства и организации не отреагировали на армянский минный террор, не призвали Армению к передаче Азербайджану минных карт. Это также неуважение к международному праву. Азербайджан очищает от мин и неразорвавшихся боеприпасов свои освобожденные от оккупации территории. Было создано Агентство Азербайджанской Республики по разминированию, также в разминировании участвуют другие государственные структуры", - сказал он.

Отметим, что в целом с начала военной агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали около 3429 граждан Азербайджана, 595 из них погибли. 357 жертв мин - дети, 38 - женщины.

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