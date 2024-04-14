Средний коридор может стать наиболее прибыльным и эффективным торговым маршрутом

Казахстан и Азербайджан укрепляют свои транскаспийские отношения. Более тесные двусторонние связи между странами могут дать большой импульс развитию торгового маршрута "Среднего коридора".

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Броули Бенсона, опубликованной во влиятельном издании Eurasianet.

Бенсон напомнил о недавнем визите Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, где состоялся ряд важных встреч на уровне глав государств, которые продемонстрировали рост отношений между Баку и Астаной.

"В ходе двухдневного визита Президент Ильхам Алиев и Президент Токаев по видеосвязи наблюдали за церемонией прибытия контейнерного поезда с китайского терминала Сиань на бакинскую станцию "Абшерон". Груз прибыл из нового казахстанско-китайского объекта в Сиане (Китай), проследовал транзитом через Казахстан, прежде чем пересечь Каспийское море. Главы государств также председательствовали на подписании соглашения об увеличении поставок казахстанской нефти по азербайджанскому трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан", - пишет автор, отметив, что Токаев также побывал в освобожденном Карабахе.

Броули Бенсон считает, что самым важным событием встречи стало создание совместного инвестиционного фонда на сумму 300 миллионов долларов, планы по созданию которого были окончательно согласованы 11 марта.

"Это укрепит партнерство Казахстана с Азербайджаном и принесет доход, [потому что] это будут исключительно коммерческие инвестиции фонда", - сказал Нурлан Жакупов, председатель казахстанского Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", ключевого игрока в этой инициативе.

Фонд развития не является особенно новой концепцией. У Азербайджана уже есть аналогичные договоренности с рядом тюркских государств, включая Турцию, Кыргызстан и Узбекистан. Но у казахстанского фонда есть потенциал, который может оказаться гораздо более значимым, поскольку он дает Баку и Астане больше возможностей для развития транскаспийской торговой инфраструктуры, сказал Eurasianet Махаммад Мамедов, научный сотрудник бакинского Центра Топчибашова.

Фонд также может быть использован для финансирования проектов в других странах Центральной Азии и Европы, включая Болгарию, Венгрию, Румынию и Турцию, предположительно для развития транзита энергии и торговли. Все эти страны могут получить экономическую выгоду от маршрута, известного как "Средний коридор", который предназначен для облегчения торговли Китая с ЕС через Каспийский бассейн.

"Жизнеспособность этих проектов весьма сомнительна, однако они предоставляют Баку и Астане некоторую платформу для усиления их ключевой позиции в каспийско-черноморской энергетической геополитике и геополитике связей", - сказал Мамедов.

На совместной пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым 11 марта Токаев подчеркнул, что транскаспийское сотрудничество является фундаментальным строительным блоком двусторонних отношений.

"Борьба за доступ к транспортно-логистическим возможностям обостряется во всем мире. Это стратегическая сфера. Отрадно, что и Казахстан, и Азербайджан тесно сотрудничают здесь как естественные партнеры", - цитирует издание Токаева.

Азербайджано-казахстанский фонд мог бы стать катализатором создания экономической программы при содействии США, представленной в марте на встрече правительств и лидеров бизнеса Центральной Азии. Эта программа, получившая название "Процесс B5+1", направлена на устранение торговых барьеров и содействие созданию общего экономического пространства в Центральной Азии и могла бы облегчить привлечение западных инвестиций, что сделает Средний коридор наиболее прибыльным и эффективным маршрутом для торговли Восток-Запад. На первой встрече B5+1 в Алматы несколько выступавших подчеркнули необходимость того, чтобы государства Центральной Азии вовлекли Азербайджан в процесс, с целью обеспечить бесперебойную работу транскаспийских маршрутов в обход санкций, связанных с Россией.

Как подчеркивается в статье, Азербайджан, со своей стороны также стремится расширить транскаспийский маршрут, чтобы еще больше повысить региональную свою значимость. Как заявил Президент Ильхам Алиев, Каспийское море - это мост не только между нашими странами, но и между многими другими государствами.