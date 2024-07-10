В Вашингтоне проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием госсекретаря США

10 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна с участием государственного секретаря Энтони Блинкена, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отметим, что саммит НАТО с участием 32 стран-членов НАТО, стран-партнеров и Евросоюза стартовал в столице США Вашингтоне 9 июля и продлится до 11 июля.

Мероприятие, проводимое на тему "Украина и Трансатлантическая безопасность", также посвящено 75-летию НАТО.

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