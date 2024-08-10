Армянский агитпроп собирается «убить» Рубика и Араика

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянские СМИ распространили очередной фейк. Каким местом думали его авторы, судить не беремся. Им виднее. Еще скажут, что мы вмешиваемся во внутренние дела их организмов. А мы не вмешиваемся, нам их организмы не интересны. Тем более, что всю анатомию армянского агитпропа мы давно изучили до последней инфузории.

Так вот, армянские СМИ, по традиции ссылаясь на некие свои источники (?!), сообщили, что в последние дни ухудшилось состояние здоровья главарей карабахского сепаратистского режима и военных преступников, находящихся под следствием в Баку. Такие фейки вбрасываются армянской стороной постоянно, но в этот раз пропагандисты решили сделать больными всех подследственных сепаратистов оптом. Ну, чтобы два раза не ходить. Араику, Бако, Рубику и Левону Мнацаканяну дружно и бесповоротно поплохело от "бесчеловечного обращения". Все их диабеты, гипертонии и прочие недуги одновременно обострились. Забыли почему-то только Аркадия Гукасяна. Он среди них, наверное, самый здоровый. Ах да, есть еще один - Давид Бабаян. О нем соплеменники и правозащитники тоже почему-то не особо вспоминают. Может, потому что услуги не оплачены?

СМИ не только публикуют фейк, но еще и не стесняются обращать взоры к международному сообществу, ожидая какой-то реакции. Что-то оно, международное сообщество, в последнее время совсем забыло про сепаратистских главарей. Непорядок, однако. Хотя мы бы не сказали, что так уж прям забыло. Различные уходящие в архив европейские чиновники неоднократно делали и продолжают делать заявления с требованиями об освобождении сепаратистов, и это, должно быть, послужило источником вдохновения для авторов фейка. Не исключено, что фейковый вброс сделан в рамках готовящейся кампании против Азербайджана, той самой, к которой призывал армянство небезызвестный Окампо. Недругам Баку необходимо оживить тему, а для этого нужен вброс от "информированных источников".

С "источниками" проармянской пропаганды все давно ясно. Этих источников не существует в реальности. Вспомним "проверенные источники в Стамбуле, которые никогда не ошибаются", которыми козырял всю 44-дневную войну и после нее Семен Пегов. И как он позорно попался на "афганских беженцах" в Баку. Азербайджанские блогеры вывели Пегова на чистую воду, и выяснилось, что никаких "источников в Стамбуле" не существует, а есть лишь его собственная больная фантазия в сочетании с полным отсутствием совести образующая гремучую смесь.

Фейки формируются по заказу либо властей, либо оппозиции, либо диаспоры. В данном случае вброс оплачен, вероятнее всего, оппозицией. Правительству Армении совершенно не нужно сражаться за Араика, Бако или Рубика. Пашинян прекрасно понимает, что эти лица представляют реальную угрозу его власти и стабильности Армении. Правда, Ереван может быть заинтересован в усилении давления на Баку с целью ослабления его позиций, что особенно желанно для армянской стороны в преддверии климатической конференции СОР29. Абсолютно не удивимся, если завтра агитпроп решит для усиления впечатления вообще "убить" Рубика или Бако.

Одним словом, здоровье сепаратистов не выдержало такой горячей поддержки "демократического мира" и испортилось.

Конечно же, с подследственными сепаратистами не обращаются плохо. Их хорошо кормят и хорошо лечат. Они всего этого не заслуживают, но у них тоже есть какие-то права, и азербайджанская сторона их соблюдает. Для подтверждения этого факта не нужны никакие "информированные источники".