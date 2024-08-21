Новый отчет от коалиции "Мой голос" о зарегистрированых кандидатах на выборы

21 августа Коалиция мониторинга выборов "Мой голос" представила промежуточный отчет о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, отчет представили соучредитель коалиции Саадат Бананъярлы, председатель Азербайджанского общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой Новелла Джафароглу, председатель Общественного объединения "Защита прав человека и законности" Саида Годжаманлы.

Было отмечено, что для проведения наблюдений в 65 избирательных округах, охватывающих территорию Азербайджана, коалицией было выбрано 533 наблюдателя. Для них были разработаны обучающие памятки с логотипом коалиции.

Наблюдатели, осуществляющие мониторинг избирательного процесса на территории страны, внимательно следят за происходящими в регионах процессами, собирают данные. Созданная коалицией рабочая группа, в свою очередь, внимательно следит за всеми процессами, происходящими в связи с избирательным процессом, проводит наблюдения, детально анализирует объективные и субъективные аспекты.

Согласно данным наблюдателей, нигде по республике в процессе сбора подписей не было препятствий для выдвинувших свои кандидатуры. На встречах с членами коалиции лица, выдвинувшие свою кандидатуру, отмечали, что нерегистрация кандидатур была в основном связана с недостатками в документации.

Было упомянуто, что для участия на выборах было выдвинуто 459 кандидатур от 25 политических партий, из них 305 зарегистрированы. Кроме того, согласно Избирательному кодексу, блокам политических партий и партий, в которых зарегистрировано более 60 кандидатов, предоставляется бесплатное эфирное время и место для публикации в ряде СМИ, финансируемых из государственного бюджета. То есть партии и их блоки, в которых зарегистрировано более 60 кандидатов, могут проводить агитационную кампанию, используя возможность бесплатного эфира. В настоящее время эту возможность может использовать только партия "Ени Азербайджан". Потому что ни у одной из других партий нет более 60 зарегистрированных кандидатов.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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