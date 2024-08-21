Бонейра предложит в ООН включить остров в проект G24 - Аббас Аббасов
В октябре остров Бонейра представит в ООН резолюцию о включении острова в проект G24.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил руководитель Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов в ходе брифинга.
"Представители острова Бонейра обратились к Бакинской инициативной группе с просьбой о проведении конференции посвященной острову Бонайре под колониальным правлением Нидерландов", - отметил он.
Он добавил, что очередное мероприятие Бакинской инициативной группы, посвящённое острову Бонейра состоится 22 августа.
"Это доказывает, что Баку стал международной площадкой по вопросам деколонизации",- подчеркнул Аббас Аббасов.
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