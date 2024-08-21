Бонейра предложит в ООН включить остров в проект G24

В октябре остров Бонейра представит в ООН резолюцию о включении острова в проект G24.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил руководитель Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов в ходе брифинга.

"Представители острова Бонейра обратились к Бакинской инициативной группе с просьбой о проведении конференции посвященной острову Бонайре под колониальным правлением Нидерландов", - отметил он.

Он добавил, что очередное мероприятие Бакинской инициативной группы, посвящённое острову Бонейра состоится 22 августа.

"Это доказывает, что Баку стал международной площадкой по вопросам деколонизации",- подчеркнул Аббас Аббасов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!