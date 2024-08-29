Впервые голосующим подготовили специальные карты

Для избирателей, которые впервые проголосуют на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) 1 сентября, подготовлены специальные карты избирателей.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана заявил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

Он упомянул, что 372 избирателя, которые проголосуют впервые, отметят свой день рождения 1 сентября.

"Им также будут вручены особые поздравительные карты ко дню рождения", - подчеркнул он.

А председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил, что на этих картах может быть проставлена специальная печать ЦИК.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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