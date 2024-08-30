Эльнур Мамедов на 50-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС

29-30 августа 2024 года в столице Республики Камерун, Яунде, состоялась 50-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что Азербайджанскую Республику на сессии представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым.

Выступивший в рамках сессии Эльнур Мамедов поблагодарил Исламскую Республику Мавритания за успешное председательство в Совете МИД ОИС и пожелал успехов новой председательствующей стране - Республике Камерун.

Э. Мамедов подробно проинформировал о процессе нормализации в период после окончания армяно-азербайджанского конфликта и провокационных шагах Армении, препятствующих этому, а также минных угрозах.

Он отметил, что Азербайджанская Республика активно работает над установлением мира и межгосударственных отношений, которые обеспечат постоянную стабильность в регионе, откроют путь к полноценной региональной нормализации и сотрудничеству. Завершение вооруженного конфликта в 2020 году дало уникальную возможность обеим странам преодолеть последствия многолетней вражды и наладить добрососедские отношения.

Заместитель министра подчеркнул полную приверженность процессу нормализации, инициированному Азербайджаном и предложенному Армении.

В ходе выступления заместитель министра также упомянул, что в этом году Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), и сказал, что проведение данного мероприятия в государстве-члене ОИС на протяжении трех лет подряд является примечательным фактом.

Отметив, что проведение COP29 является важным этапом для Азербайджана, заместитель министра заявил, что Азербайджан сделает все возможное, чтобы мобилизовать международное сообщество в продвижении глобальной климатической повестки дня, используя опыт недавнего председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, в объединении стран с разным уровнем развития и политической принадлежностью.

В своем выступлении заместитель министра также упомянул, что Азербайджан выдвигает новые идеи и инициативы для повышения потенциала ОИС, и одной из таких инициатив является создание Центра труда ОИС.

По итогам Совета министров были приняты 4 резолюции, выдвинутые по инициативе Азербайджана.

В резолюциях "Устранение последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики", "Поддержка деятельности по экономическому и социальному развитию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" и "Разрушение и осквернение исторических и культурных памятников и памятников исламской религии на территориях Азербайджанской Республики в результате агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики" политика оккупации и агрессии, проводившаяся Арменией против Азербайджана в течение почти 30-летнего периода, категорически осуждается и выражается поддержка Азербайджанскому правительству и народу в устранении тяжелых последствий оккупации, а также в восстановительных и строительных работах.

В резолюции "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни 1992 года" осуждается массовая резня, совершенная 26 февраля 1992 года в Ходжалы против гражданского населения Азербайджана, мировое сообщество призывается признать эту резню геноцидом, преступлением против человечности и военным преступлением, выражается поддержка общественной кампании "Справедливость для Ходжалы".

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