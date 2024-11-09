Обнародована программа конференции COP29

Программа конференции COP29, которая пройдет 11-22 ноября, размещена на официальном сайте конференции.

Как сообщает Day.Az, долгожданная конференция COP29 официально представила программу мероприятий, которые пройдут как в Голубой, так и в Зеленой зонах. Программа, размещенная на официальном сайте COP29 и обновляемая в соответствии с повесткой дня конференции, содержит информацию о различных мероприятиях, дискуссиях и выставках, которые будут охватывать глобальную климатическую повестку. Те, кто примет участие в конференции лично, смогут получить эти программы на информационных стойках как Голубой, так и Зеленой зон.

В программу входит Голубая зона, где будут проводиться официальные переговоры и решения, и Зеленая зона, где будут проводиться различные выставки, семинары и культурные мероприятия, связанные с изменением климата. Программа охватывает климатическое финансирование, адаптацию, смягчение последствий и технологии, а также ряд других разнообразных тем.

Хотя планирование официальных переговоров в Голубой зоне регулируется Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), здесь также есть павильоны нескольких стран, которые представляют свои собственные мероприятия и программы для аккредитованных участников зоны. 13-22 ноября в павильоне Азербайджана пройдут многочисленные сессии в рамках тематических дней под руководством ряда ключевых заинтересованных сторон как из государственного, так и из частного секторов, включая финансы, энергетику, науку, человеческий капитал и транспорт. Эти программы будут вести различные заинтересованные стороны из государственного и частного секторов.

Посетители Зеленой зоны смогут получить опыт, участвуя в панельных дискуссиях и семинарах по каждому тематическому дню. Официальные партнеры COP29 воспользуются этой возможностью для продвижения климатических дискуссий в Зеленой зоне и стимулирования действий заинтересованных сторон как из государственного, так и из частного секторов.

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