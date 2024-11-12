https://news.day.az/politics/1706618.html Премьер-министр Хорватии прибыл в Азербайджан для участия в COP29 Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович 12 ноября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Премьер-министр Хорватии прибыл в Азербайджан для участия в COP29
Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович 12 ноября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре