Премьер-министр Хорватии прибыл в Азербайджан для участия в COP29

Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович 12 ноября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и другие официальные лица.