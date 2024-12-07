Ильяс Умаханов отметил важность истории парламента для развития Азербайджана

История парламента Азербайджана служит основой его будущего развития.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов в рамках международной конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

Самым главным фактором для развития страны российский парламентарий назвал знание национальной истории, уважение памяти тех, кто стоял у истоков создания первого парламента, демократической республики, отметив, что эти люди безусловно заслуживают того, чтобы отдавать дань уважения памяти их личностям и их заслугам перед азербайджанским народом.

И.Умаханов сказал, что сегодняшняя муждународная конференция очень точно отражает эту задачу - дань уважения памяти выдающихся личностей и понимание того, что все, что было сделано, пойдет на пользу азербайджанскому народу и парламенту, который будет развиваться и осуществлять все, чтобы Азербайджан и его народ всегда процветали, здесь царили бы мир и благополучие.

Отметим, что в повестку конференции входит обмен мнениями о роли парламентов в текущих мировых процессах, развитии традиций парламентаризма, предоставляемых парламентской дипломатией возможностях и возможном вкладе идущих в парламентском обсуждении дискуссий в решение общемировых вызовов современности.

В рамках конференции будет организован круглый стол "Азербайджанский и турецкий примеры парламентов в общественной дипломатии".

Также предусмотрены поездки участников мероприятия на освобождённые от оккупации территории Азербайджана и их ознакомление с идущими на этих землях строительными и созидательными работами.