https://news.day.az/politics/1714656.html Посол Турции поделился публикацией в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева Посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи поделился публикацией в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Как передает Day.Az, посол поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети X.
Посол Турции поделился публикацией в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
Посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи поделился публикацией в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az, посол поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети X.
"Выражаем свое уважение и почтение в связи с 21-й годовщиной со дня смерти великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева, провозгласившего лозунг "Одна нация - два государства"", - отметил посол.
Напомним, что сегодня исполняется 21 год со дня смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре