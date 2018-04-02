Международная конференция в Тбилиси жестко осудила героизацию нацизма в Армении - ФОТО

В Тбилиси прошла международная конференция "В преддверии 73-ей годовщины Победы в ВОВ. Борьба с героизацией фашизма. Тревожная тенденция или историческая "справедливость"?

Как говорится в поступившем в Day.Az в пресс-релизе Центра истории Кавказа, в конференции приняли участие и выступили грузинские, российские, азербайджанские, армянские ветераны войны и общественные деятели, а также представители других народов - в общей сложности свыше 70 участников, которые осудили героизацию фашизма и Г.Нжде в Армении.

Мероприятие открыла сопредседатель общественного совета по надзору за памятниками и мемориалами, погибшим в ВОВ, глава Национального конгресса славянских народов Грузии Анжелика Захарова. Выступили депутат Парламента Грузии Ада Маршания, профессор Гиорги Бежиташвили, директор ИА "Патриот" Георги Иремадзе, которые также осудили героизацию фашизма и Гаргеина Нжде на государственном уровне в Армении.

Затем выступили руководитель Бессмертного полка Грузии, начальник департамента международных отношений Центрального союза ветеранов вооруженных сил Р.Гогидзе, ветераны ВОВ, руководство Бессмертного полка России, армянские активисты по борьбе с фашизмом. Выступили представители Союза ветеранов Вазиани (член международной ветеранской организации), Центрального союза ветеранов вооруженных сил, ветеранских организаций Гори, Музея "Отец солдата", "Ветераны силовых структур" и др. Резко осудил установку памятника Г.Нжде в центре Еревана председатель Общества военной истории Грузии, полковник Мамука Гогитидзе.

Всем запомнилось выступление члена правления ОО "Ветераны Отечественной войны Азербайджана", генерал-майора полиции Кямиля Мамедова, который является легендарной личностью и одним из активных высокопоставленных участников Карабахской войны. К.Мамедов обратился с призывом избегать эскалации любых межэтнических конфликтов на Южном Кавказе, а также героизации фашистских пособников в Армении. Его мысли поддержали и другие участники мероприятия.

"Мы глубоко обеспокоены ростом фашизма, национализма и сепаратизма на Южном Кавказе. Особенную обеспокоенность вызывает установка в центре Еревана памятника фашистскому приспешнику Гарегину Нжде", - сказала журналистам глава Национального Конгресса славянских народов Грузии, общественный деятель и организатор конференции Анжелика Захарова.

По итогам мероприятия была принята резолюция, в которой ссылаясь на пункты Устава ООН и другие документы международных организаций, высказано осуждение героизации фашизма в Армении и других странах. Резолюция будет направлена в адрес ООН, ЕС, Совет Европы, ОБСЕ и другие международные организации, а также президенту, Госдуме, Общественной Палате РФ.

Ниже приводим полный текст, принятой резолюции:

"Руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации и другими соответствующими документами по правам человека, Ссылаясь на Устав Нюрнбергского трибунала и приговор Трибунала, который признал преступными, в частности, организацию СС и все ее составные части, включая "Ваффен СС", в лице официальных членов СС, причастных к совершению или знавших о совершении военных преступлений и преступлений против человечности, связанных со Второй мировой войной, а также на другие соответствующие положения Устава и приговора; Памятуя об ужасах Второй мировой войны и подчеркивая в этой связи, что победа над нацизмом во Второй мировой войне способствовала формированию условий для создания Организации Объединенных Наций, призванной предотвратить будущие войны и избавить грядущие поколения от бедствий войны; Ссылаясь на соответствующие положения Дурбанской декларации и итогового документа Конференции по обзору Дурбанского процесса, в которых государства, осудили сохранение и возрождение неонацизма, неофашизма и националистических идеологий насилия, основанных на расовых и национальных предубеждениях, и заявили, что эти явления никогда не могут заслуживать оправдания - ни в каких случаях и ни при каких обстоятельствах.

Участники Международной конференции выражают глубокую озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма, в том числе путем сооружения памятников, мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма в Армении и других странах", - говорится в частности в подписанном документе.

Отметим, что данная Резолюция будет направлена в адрес ООН, ЕС, других международных организаций, президента РФ, председателя Правительства РФ, председателя Совета Федерации, председателя Государственной Думы РФ, секретарю Общественной палаты РФ.