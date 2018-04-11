Глава миссии наблюдателей МПА СНГ: Выборы в Азербайджане - пример демократических выборов

Азербайджан достиг больших достижений в администрировании и организации выборов, обеспечении прозрачности, открытости волеизъявления граждан страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил координатор группы наблюдателей МПА СНГ за президентскими выборами в Азербайджане, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрании России Ильяс Умаханов.

"В Азербайджане последовательно совершенствуется законодательство. Это касается основного закона- Конституции Азербайджана. Наряду с этим был принят целый ряд законодательных актов, которые совершенствуют избирательное право в республике", - отметил он.

Он отметил, что с точки зрения оппозиционных партий, которые представлены в участковых избирательных комиссиях "Азербайджан представляет собой пример и стандарт демократических выборов".

Умаханов заявил, что первичное наблюдение за ходом сегодняшних выборов показывают, что голосование пройдет на очень высоком организационном уровне.

По его словам, наблюдательная миссия МПА СНГ охватит большое количество избирательных участков, что даст им возможность составить объективное мнение о ходе выборов.

"У нас достаточно большая и авторитетная группа международных наблюдателей от МПА СНГ, которые представляют стран СНГ, Это прежде всего парламентарии-эксперты, которые неоднократно принимали участие в наблюдении за выборами в разных странах", - отметил Умаханов.

По его словам, МПА СНГ обладает достаточным опытом по наблюдению за процессом выборов, и он лично принимает участие в наблюдении за выборами в Азербайджане с 1998 года.

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