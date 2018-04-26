Пашинян проморгал серьезную угрозу - начался отток капитала из Армении

Обещания лидера оппозиции Никола Пашиняна не устраивать вендетту олигархам после своего прихода к власти, видимо, не были восприняты последними с большим доверием.

Как пишет газета "Грапарак", до нее дошли сведения, что из Армении начался отток капитала. Различные бизнесмены, лица, имеющие инвестиционные программы, в эти дни или заморозили финансирование инвестиционных проектов, или быстро реструктуризируют, чтобы продать имущество и бизнес и вывезти из страны свой капитал.

Они боятся, что эта нестабильная ситуация может продолжаться долго и новые власти могут экспроприировать, лишить имущества и раскулачить их, или просто помешать реализации их программ.

"К примеру, по нашим сведения, президент компании "Авилон", которая приобрела 75% завода "Артфуд", проживающий в России Камо Авагумян собирался инвестировать в Армению 100 млн. долларов и в этом направлении велись переговоры. Однако, как только началась революция, он позвонил своим представителям и приостановил переговоры", - пишет газета.

А вчера Армению покинул российский миллиардер Самвел Карапетян, прибывший в Ереван несколькими днями ранее для выяснения ситуации и переговоров с оппозицией, которая, видимо, действительно не понимает, что без инвестиций Армении не протянуть и при самых демократических порядках. Карапетян уехал недовольным. Миллиардер встретился с Николом Пашиняном и тот ему в резкой форме отказал. Потому что Пашинян сам нацелился на место премьера и никто другой его на этом посту не устраивает, даже если в обмен на Армению посыплются дормовые миллионы.

Еще раньше СМИ сообщили об отбытии в США Сейрана Сарояна, подельника Сержа Саргсяна и теневого дельца с генеральскими погонами. он вроде бы поехал повидать новорожденного внука, но мало кто рассчитывает увидеть его в Армении в ближайшее время.

Попытался донести реалии до лидера оппозиции и и.о. премьера Карен Карапетян, указав, что на столе лежал ряд инвестпрограмм, однако сейчас инвесторы откладывают свои планы, поскольку хотят понять, что в итоге произойдет. Это было расценено Пашиняном и его сторонниками как шантаж. Хотя, из каких бы целей не исходил Карапетян, сказанное им действительно очень серьезно. И очень скоро это даст о себе знать.

Зульфугар Ибрагимов