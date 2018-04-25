Карапетян нанес Пашиняну ответный удар - "поединок" продолжается

Герой армянской революции Никол Пашинян, наверное, и не думал, что против него может найтись хоть какое-то действенное оружие. А вот нашлось. Это - деньги.

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян сегодня ответил Пашиняну. Не как политический противник, а как деловой человек. По-видимому, переговоры сторон теперь будут продолжаться посредством заявлений в СМИ.

Премьер-министр Армении может быть избран только в парламенте, но не на улице, сказал журналистам и.о. главы правительства Карен Карапетян, сообщает Sputnik Армения.

"Если политические партии согласятся, то можно провести внеочередные выборы. Мы не ограничиваем политическую повестку. Так нельзя продолжать, у нас будут экономические проблемы, инвесторы уедут, у нас на носу весенний призыв. Я призываю к трезвости. Я очень ценю мнение и недовольство народа. Мы отреагировали на это недовольство, мы готовы сесть и обсудить", - сказал он.

По словам и.о., налицо спад туристической и бизнес-активности. Если и дальше так продолжится, потом будет очень трудно наверстать упущенное, считает он.

Карапетян отметил, что на столе лежал ряд инвестпрограмм, однако сейчас инвесторы откладывают свои планы, поскольку хотят понять, что в итоге произойдет. Карапетян призвал не допустить коллапса госсистемы.

"Мы должны продолжить свою работу, выплачивать зарплаты, пенсии, проводить призыв в армию, нам нужно вернуться к нормальному укладу жизни", - сказал он.

На вопрос о требовании Пашиняна выбрать главу правительства "от народа", и.о. премьера заявил, что не знает страны, где премьера выбирают на площади.

"Там есть люди, которые недовольны. Но как понять, граждане хотят видеть на посту премьера Пашиняна или других людей. Где критерий? Для этого есть выборы. Потому, давайте проведем внеочередные выборы, если народ хочет выбрать Пашиняна, то пусть выберет его на законных выборах. Избранник народа избирается всенародным голосованием", - заявил он.

То есть Карапетян предупредил народные массы, что готовые инвестировать в Армению зарубежные инвесторы в случае продолжения беспорядков и неконституционного пути смены власти откажутся от своих намерений. Проще говоря - денег не будет. Деньги в обмен на власть.

Напомним, что сегодня должна была состояться встреча Карена Карапетяна и Никола Пашиняна. Однако повестка, на которой настаивает оппозиция, не устроила и.о. премьера. Пашинян же не желает вести никаких обсуждений, кроме полной и добровольной сдачи власти Республиканской партией.

В связи с этим сегодня в Ереване возобновились акции протеста. В настоящее время, как сообщают армянские СМИ, на площади Республики собирается народ. Ряд политических сил уже объявил о своем присоединении к оппозиции, а олигарх Царукян пообещал Пашиняну голоса в парламенте.

Зульфугар Ибрагимов