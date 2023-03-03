Съемка помогла девушкам избежать крупных неприятностей

Блогерша показала в TikTok, как съемка помогла ей спастись от подозрительной незнакомки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в Канаде трое девушек спаслись от серьезных неприятностей благодаря тому, что вели запись видео для TikTok. На их ролик, набравший 28,4 миллиона просмотров, обратило внимание издание DailyDot.

Блогерша под ником @moomoobitch20 объяснила, что снимала видео о еде, сидя за столом в китайском квартале Монреаля. В какой-то момент в кадре за спинами девушек появилась женщина в темной толстовке с капюшоном. Она вела себя нервно и как будто подавала знаки кому-то, кто находился неподалеку: махала руками и отрицательно качала головой.

Затем подозрительная незнакомка приблизилась к автору ролика. "Извините, девочки, у вас есть немного..." - обратилась она к девушкам. После этого женщина увидела включенную камеру, попросила прощения за то, что влезла в кадр, и ушла.