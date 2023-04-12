Внешность Билли Айлиш смутила фанатов

Внешность американской певицы Билли Айлиш на фото папарацци смутила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

Отмечается, что 21-летняя исполнительница попала в объектив уличных фотографов у тренажерного зала. Девушка была одета в черные футболку, короткие шорты, носки и кроссовки. При этом в руках она держала два термоса, толстовку и кепку с армейским принтом. Также видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в хвост.

Поклонники озадачились внешним видом знаменитости, отметив, что она похожа на мужчину. "Она выглядит как пацан. Но, видимо, ей это нравится", "Она похожа на одну из тех ужасных кукол, которых замотали в рулон туалетной бумаги", "Ее глаза иногда пугают меня", "Почему она так ужасно выглядит?" - высказывались они.