59-летняя Моника Беллуччи в облегающем платье снялась на фоне себя

Актриса Моника Беллуччи стала лицом нового выпуска Vogue Arabia. Снимки появились в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

59-летняя Моника Беллуччи позировала в облегающем бежевом платье на фоне самой себя. С помощью проектора фотограф вывел портрет актрисы на нее саму. Образ дополнило ожерелье с крупными камнями. Ей также сделали укладку с легкими локонами и макияж с бронзовыми тенями.

Моника Беллуччи состоит в отношениях с режиссером Тимом Бертоном. Слухи о романе знаменитостей появились в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. В октябре Беллуччи и Бертон дебютировали как пара на кинофестивале в Риме. В январе актриса и режиссер посетили ежегодную церемонию вручения премии "Эмми".

До романа с Тимом Бертоном Моника Беллуччи дважды была замужем - за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. От второго брака у актрисы есть две дочери: Леони и Дева.

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