Женщина отказалась от любимого алкогольного напитка и сбросила 63 килограмма

Жительница Великобритании отказалась от любимого алкогольного напитка в пользу чая и похудела вдвое. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

50-летняя Джо Херли из города Харлоу, графство Эссекс, начала набирать лишний вес в 2018 году после того, как в результате врачебной ошибки лишилась матки. Женщина обратилась к медикам с жалобой на сильную боль во время менструаций. Британке провели обследование, во время которого врач случайно занес ей инфекцию. В результате у Херли развился сепсис, и медики приняли решение провести ей гистерэктомию - операцию по удалению матки.

Женщина пережила эмоциональное потрясение и перестала следить за собой. Она начала каждый день пить по бутылке вина и питаться сэндвичами, макаронами, едой навынос и сладостями, а вечерами объедаться сыром и чипсами. Из-за нездорового образа жизни вес Херли достиг 136 килограммов. Все изменилось лишь в 2021 году, когда она посетила вечеринку в честь Нового года. Британка обратила внимание на внешний вид других женщин и обнаружила, что все вокруг стройнее нее. "Я знала, что должна что-то предпринять, иначе я никогда не буду счастлива", - призналась она.

Спустя несколько месяцев Херли потребовалась операция по удалению абдоминальной грыжи, и для этого ей было необходимо сбросить лишний вес. Врачи предложили британке бариатрическую операцию, однако она испугалась хирургического вмешательства и отказалась. "Я не хотела рисковать и снова заболеть", - объясняет она.

Женщина твердо решила похудеть самостоятельно и быстро отказалась от всех вредных пищевых привычек. С утра она стала есть кашу, фрукты или йогурт, обедать супом, а на ужин готовить рыбу или курицу с овощами. Кроме того, Херли перестала пить вино, отдав предпочтение чаю, черному кофе и большому количеству воды. Женщина также стала посещать спортзал и плавать.

Всего за 10 месяцев ей удалось избавиться от 63 килограммов лишнего веса. Она продолжает вести здоровый образ жизни и теперь является наставником в организации по снижению веса. "Я никогда не чувствовала себя лучше. Я с гордостью показываю свое тело. Я так счастлива, что сама сбросила вес", - заявила журналистам Херли.

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