В сети обсуждают детское фото Ирины Шейк с матерью: «Генетический бум»

В сети обсуждают детское фото Ирины Шейк с матерью. Архивным снимком супермодели поделилась в соцсетях телеведущая Ксения Бородина и обсудила его с подписчиками, передает Day.Az.

"Так они похожи, такие обе красотки, правда? И умиляют эти бантики, мне кажется, у каждого советского ребенка они были", - прокомментировала звезда.

"Мама Ирины - шедеврально красивая женщина", "У них настоящий генетический бум", "Мамочка и дочь очень похожи! Красотки", "Это ж просто одно лицо - мама и Ирина сейчас", "Как две капли воды. Красивые невероятно", "Очень похожа на маму", "Обе нереальные", - отреагировала аудитория знаменитости в Telegram.

Супермодель и ее сестра Татьяна родились в семье шахтера и преподавателя музыки. После окончания школы Ирина уехала учиться в Челябинск и одновременно получила работу в модельном агентстве "Светлана". Позже она победила в местном конкурсе красоты, завоевав титул "Супермодель-2004". Там ее заметил известный скаут Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью - с 2005 года Шейк начала работать в Европе, а затем в США.

У Шейк есть семилетняя дочь от голливудского актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка - в суде бывшие возлюбленные договорились о совместной опеке над девочкой. Лея проводит равное время как с матерью, так и с отцом.

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