Женщина выиграла в лотерею и превратилась в нищую за несколько лет

Женщина из Великобритании сорвала джекпот национальной лотереи и превратилась в нищую через несколько лет. Ее историю рассказывает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Супруги Роджер и Лара Гриффитс выиграли в лотерею 1,8 миллиона фунтов стерлингов в 2005 году. В то время британка преподавала исполнительское мастерство, а ее муж работал в ИТ-компании. Они сразу же прославились на всю страну, уволились с работы и отправились путешествовать по миру.

Вернувшись из турне, они потратили примерно треть выигрыша на покупку переоборудованного под жилье амбара и салона красоты, который должен был стать источником доходов для семьи. К тому времени у супругов была двухлетняя дочь. Однако в декабре 2010 года они лишились дома из-за мощнейшего пожара.

"Все сгорело, когда я была на работе и Роджер с двумя детьми и собаками был внутри. Это был настоящий кошмар - мы лишились всего имущества. Наш дом догорал три дня", - поделилась печальными воспоминаниями Гриффитс.

После пожара дом был непригоден для жизни еще восемь месяцев, а вторая дочь супругов - Китти - с тех пор страдает от посттравматического стрессового расстройства. Вскоре после пожара Роджер подал на развод, который был окончательно оформлен в декабре 2013 года. К тому времени у бывших супругов не осталось ничего от выигрыша. Тогда же у женщины диагностировали болезнь Крона, из-за которой она быстро похудела до 38 килограммов.

В итоге Гриффитс с двумя дочерями пришлось переехать в дом матери, где они живут до сих пор. Бывшая миллионерша призналась, что в первый год после развода жила исключительно за счет родительницы. Сейчас она выучилась делать тату и обеспечивает семью.

"Сейчас я люблю свою жизнь. Да, мне пришлось пройти через очень тяжелые периоды, но о выигрыше я не жалею. Жаль, что денег у меня больше нет, но я планирую их вернуть так или иначе", - подытожила Гриффитс.