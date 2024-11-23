Бритни Спирс показала истекающие кровью ноги

Американская певица Бритни Спирс показала в Instagram ноги, истекающие кровью после начала занятий балетом, передает Day.Az.

"Мои ноги кровоточили четыре раза! Это был не мраморный пол, как дома, а цемент, поэтому, когда я очень быстро кручусь на полу, они кровоточат", - написала исполнительница.

Спирс опубликовала фото пуантов и ран, но не рассказала, где именно занималась балетом.