https://news.day.az/popularblog/1709998.html Бритни Спирс показала истекающие кровью ноги - ФОТО Американская певица Бритни Спирс показала в Instagram ноги, истекающие кровью после начала занятий балетом, передает Day.Az. "Мои ноги кровоточили четыре раза! Это был не мраморный пол, как дома, а цемент, поэтому, когда я очень быстро кручусь на полу, они кровоточат", - написала исполнительница.
Бритни Спирс показала истекающие кровью ноги - ФОТО
Американская певица Бритни Спирс показала в Instagram ноги, истекающие кровью после начала занятий балетом, передает Day.Az.
"Мои ноги кровоточили четыре раза! Это был не мраморный пол, как дома, а цемент, поэтому, когда я очень быстро кручусь на полу, они кровоточат", - написала исполнительница.
Спирс опубликовала фото пуантов и ран, но не рассказала, где именно занималась балетом.
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