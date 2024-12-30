Ричард Гир в новой фотосьемке

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в открытии фотовыставки "Слушай голос времени" в Приморском национальном парке - ФОТО

28 декабря 17:49 (UTC+04), Официальная хроника 5 712