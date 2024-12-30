Ричард Гир в новой фотосьемке

Ричард Гир - американский актер, известный по ролям в фильмах "Хатико: Самый верный друг", "Первобытный страх", "Чикаго", "Красотка" и пр. снялся в новой фотосессии для M Le Magazine.

Фотограф: Эндрю Джейкобс

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