https://news.day.az/popularblog/1719669.html Ричард Гир в новой фотосьемке - ФОТО Ричард Гир - американский актер, известный по ролям в фильмах "Хатико: Самый верный друг", "Первобытный страх", "Чикаго", "Красотка" и пр. снялся в новой фотосессии для M Le Magazine. Фотограф: Эндрю Джейкобс selebrty
Ричард Гир в новой фотосьемке - ФОТО
Ричард Гир - американский актер, известный по ролям в фильмах "Хатико: Самый верный друг", "Первобытный страх", "Чикаго", "Красотка" и пр. снялся в новой фотосессии для M Le Magazine.
Фотограф: Эндрю Джейкобс
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