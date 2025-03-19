Блогерша из Германии планирует "превратиться в африканку"

36-летняя модель и блогер из Германии Мартина Биг, которая идентифицирует себя как чернокожая после инъекций для загара, объявила о планах "переехать в Африку".

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Чтобы из белой превратиться в "почти африканку", девушка делала себе инъекции меланотана, синтетического гормона для затемнения кожи. То же практиковал и ее 38-летний муж Майкл Эурвен.

"Мы с мужем уже планировали эмигрировать несколько лет назад, но потом началась пандемия. Мы получили приглашения от поклонников из многих африканских стран, поэтому было нелегко сделать выбор. В настоящее время в нашем списке значатся Кения и Намибия. Поскольку большинство моих модельных работ находятся в Европе и США, Майкл опасается, что мне будет сложно зарабатывать деньги в Африке. Мне пришлось много работать, чтобы убедить его, что это лучшее решение для нас", - сообщила Мартина, которая называет себя после крещениея Малаика Кубва, что означает "Большой ангел" на суахили.

Перед отъездом в Африку Мартина Биг планирует сделать увеличение ягодиц и операцию по "расширению носа", чтобы еще больше быть похожей на жительниц жаркого континента.