Отказ зумеров работать сверхурочно вызвал массовый спор в сети

Блогерша и основательница компании по производству спортивной одежды Set Active Линдси Картер раскритиковала отказ зумеров работать сверхурочно и вызвала массовый спор в сети. Об этом пишет The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предпринимательница разместила в TikTok ролик, в котором осудила молодое поколение, не желающее работать в офисе после пяти вечера. "Теперь я вижу только людей, выбегающих из своих офисов в пять вечера, как будто это пожарная тревога, а потом удивляющихся, почему они чувствуют себя такими неудовлетворенными своей карьерой. Баланс важен, но баланс без амбиций - это просто движение по инерции. Вы не построите ничего великого, просто делая минимум", - высказалась бизнесвумен.

Однако видео подверглось резкой критике пользователей сети, которые заявили, что Картер пропагандирует неоплачиваемую работу и игнорирует выгорание.

"Работать после пяти вечера в компании, в которой у меня нет акций, не похоже на путь к самореализации", "Как я могу быть активным, если после пяти вечера я должен быть привязан к столу?" - возмутились комментаторы.

Карьерный инфлюэнсер Габриэль Джадж пояснила, что в действительности представители поколения Z научились правильно расставлять приоритеты в пользу собственного здоровья. "Поколение Z не лишено амбиций. Мы просто устали жертвовать своим психическим здоровьем ради компаний, которые вознаграждают выгорание вечеринками с пиццей. Выход из системы в пять часов - это не лень. Это граница", - заключила она.