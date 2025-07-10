Внук мультимиллионера раскрыл трудности богатой жизни

Пользователь сети с ником Ok-Base946 рассказал о том, как ему живется в семье мультимиллионера.

Как передает Day.Az, трудности богатой жизни он раскрыл на портале Reddit.

По словам автора, его дедушка основал собственную компанию в 1960-х, а спустя 30 лет она вышла на оборот в миллиард долларов. "Мне около 25 лет. Я не работаю в семейной компании и сейчас готовлюсь к поступлению в бизнес-школу. При этом мой бизнес будет сосредоточен в другой отрасли. Но в любой момент времени у меня есть доступ примерно к 30 миллионам долларов, а размер потенциального наследства может достичь 150 миллионов", - написал Ok-Base946.

Он признался, что самое сложное в его жизни - это предвзятое отношение к нему со стороны малознакомых людей, заранее недолюбливающих автора из-за его достатка. При этом внук мультимиллионера признал, что никогда не пытался прожить на те же деньги, на которые живут простые люди в формате "от зарплаты до зарплаты", потому что его состояние при этом никуда не делось бы и он не прочувствовал бы "того страха, который испытывают бедняки".

Молодой человек добавил, что он не стремится к роскоши, а потому ездит на обычной Honda Accord, поскольку этот автомобиль прекрасно выполняет задачу перемещения из пункта А в пункт Б, а еще наверняка "переживет ядерную войну". Самым большим признаком транжирства он назвал большие чаевые в любимых ресторанах, а в перечне вещей, которые его радуют, - хорошие концерты, встречи с друзьями и победы любимой спортивной команды. Он отдельно подчеркнул, что деньги, по его мнению, не могут сами по себе сделать человека счастливым.

"Я знаю одного человека, состояние которого превышает 300 миллионов долларов. У него есть самолет и несколько домов. Но несколько лет назад не стало его сына, что впоследствии разрушило его брак. С тех пор он - лишь тень человека. Боюсь, никакие деньги мира не решат его проблем", - заключил внук миллионера.