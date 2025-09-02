Мужчина собрал 3800 пар кроксов и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Житель Коннектикута Дуги Сэндтигер попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель крупнейшей коллекцией кроксов - 3569 пар, пишет UPI. Однако сам он признается, что цифра уже устарела: на сегодняшний день в его шкафах хранится более 3800 пар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Любовь к данной обуви у Сэндтигера появилась в 16 лет. Воспитанный в приемной семье, он так и не научился завязывать шнурки, поэтому кроксы стали для него идеальным решением. Тогда же американец завел дневник целей и записал туда мечту собрать 366 пар - число, которое тогда казалось заоблачным.

Сегодня энтузиаст продолжает пополнять своё собрание и мечтает открыть собственный музей - "Crocseum", где сможет выставить свою коллекцию, среди которой есть и уникальные экземпляры.