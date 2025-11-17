Падение манекенщицы на подиуме на Неделе моды неожиданно восхитило пользователей сети

Вьетнамская модель Лай Май Хоа упала на подиуме местной Недели моды и восхитила пользователей сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее видео появилось на странице журнала Harper's Bazaar Vietnam в Instagram.

Манекенщица предстала перед камерами во время шоу бренда Ha Linh Thu в полупрозрачном зеленом макси-платье и черных сапогах на каблуках. При этом она споткнулась и упала, когда спускалась по лестнице. Впоследствии модель села на ступени с прямой спиной, подтянула ногу и аккуратно встала.

Ролик набрал 3,5 миллиона просмотров и более 153 тысяч лайков. Зрители высказались о кадрах в комментариях. "Сделала это стильно", "Даже упала красиво", "Феноменальный контроль", "Теперь она точно супермодель", "Отличная работа, пик изысканности и элегантности", - заявили юзеры.

Известно, что ранее в текущем году Лай Май Хоа стала победительницей конкурса "Топ-модель Вьетнам".