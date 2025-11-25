Женщина едва не лишилась руки, случайно порезав ее картоном

Жительница Миссисипи Мелинда Ховард оказалась в отделении неотложной помощи после того, как легкий порез картоном на руке привел к серьезной бактериальной инфекции, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам 63-летней Ховард, травма произошла, когда она складывала картонные коробки. Женщина не придала порезу значения: обработала ранку антибактериальным кремом, заклеила бинтом и продолжила свои дела.

Однако спустя неделю она почувствовала ноющую боль в руке. Сняв повязку, Ховард обнаружила, что место вокруг пореза опухло и выглядит "плохо". После обращения в больницу ей назначили укол антибиотика, курс пероральных препаратов и специальный антибактериальный крем.

Как отметил специалист Общества инфекционных заболеваний США доктор Амеш Адалджа, случаи серьезных инфекций после легких повреждений кожи встречаются редко, но исключать их полностью нельзя.

Ховард также рассказала, что долгое время принимает преднизолон, который делает кожу тонкой и замедляет ее заживление. Из-за этого обычный порез потребовал особого контроля.