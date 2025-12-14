https://news.day.az/popularblog/1802249.html Каким был 2025 год для блогера Айсель Дуниевой - ВИДЕО Эксперименты с форматами, перемены в личной жизни и искренний диалог с аудиторией вывели азербайджанского блогера Айсель Дуниеву на новый уровень, сделав ее соцсети еще более живыми и вовлекающими. Посмотрите, каким был этот год для Айсель - все подробности уже в ее Instagram.
Эксперименты с форматами, перемены в личной жизни и искренний диалог с аудиторией вывели азербайджанского блогера Айсель Дуниеву на новый уровень, сделав ее соцсети еще более живыми и вовлекающими.
Посмотрите, каким был этот год для Айсель - все подробности уже в ее Instagram.
