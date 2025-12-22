Азербайджанская блогер показала курьёзные снимки из Праги

Популярная блогер Лейла, известная в Instagram под ником @life__of__leyla и ведущая lifestyle-аккаунт о жизни в Австрии и путешествиях, снова порадовала подписчиков новым постом в соцсети.

Как передает Day.Az, в своём аккаунте она поделилась серией снимков, сделанных её мужем во время путешествия в Прагу - но большинство кадров оказалось размытыми и неудачными.

В публикации Лейла честно показала все фото подряд, комментируя каждое с юмором и объясняя, что такие "бэкстейдж-моменты" тоже бывают частью путешествий и семейных приключений.